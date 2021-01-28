شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو الشارقة» يحتضن أكبر معرض تجزئة وتسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يحتضن مركز «إكسبو الشارقة» فعاليات معرض التسوق الكبير (CEF) الذي تنظمه شركة «ليز إيفنت»، مع تطبيق أقصى إجراءات وتدابير الوقاية حرصاً على سلامة الزوار والعارضين.

ودعا المركز إلى اغتنام هذا الحدث الذي تختتم فعالياته يوم غد السبت للاستفادة من الخصومات الكبرى التي تصل إلى 80% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة والعلامات التجارية العالمية.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»: إن الدورة الجديدة من المعرض حافظت على الزخم الذي تشهده سنوياً باعتباره الحدث الأكبر من نوعه في الشارقة والإمارات الشمالية في مجال التخفيضات على الإلكترونيات والأزياء، حيث يحظى سنوياً بمشاركة نخبة من أهم الأسماء التجارية المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين منذ انطلاقه في الـ26 من يناير الجاري كونه يلبي جميع متطلبات العائلات، كما يوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية التي تختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد، داعياً إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها، كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة للمهتمين بالمنتجات عالية الجودة وبأسعار مغرية.

وأشار المدفع إلى أن تنظيم المعرض يعكس اهتمام المركز تجاه تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة في ظل جائحة كوفيد-19، وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم عدد كبير من المعارض التي تلبي متطلبات واحتياجات المستهلكين أيضاً، وبما يؤكد مكانة الشارقة كمركز رئيسي للتجارة، ومنصة إقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية.

بدوره، قال جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت»: يستقطب المعرض هذا العام كبار رواد التجزئة في المنطقة، ويمكن للمستهلكين الاختيار من بين عشرات العلامات التجارية التي تحقق تطلعاتهم وتعد فرصة لهم في مجال الإلكترونيات، والأزياء والمنتجات المنزلية، التي لا تتوفر في أي مكان آخر،