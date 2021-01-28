شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع إلى 1835 دولاراً مع تحوّل جاذبية الملاذ الآمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، الخميس؛ إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثاً عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير/كانون الثاني عند 1830.80 دولار الأربعاء، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1834.30 دولار للأوقية.

وقال المركزي الأمريكي، إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الأشهر الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلباً بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1059.81 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 2298.23 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر/كانون الأول عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. (رويترز)