«غرفة دبي» تستعرض فرص تجارة المواد الغذائية بين الإمارات وروسيا

دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو وبدعم من «بيت الطعام الروسي» بدبي مؤخراً، ندوة افتراضية حول الفرص الاستثمارية وأبرز قصص النجاح في مجال تجارة المواد الغذائية بين دولة الإمارات وروسيا، حضرها 190 مشاركاً من الإمارات وروسيا وعدد من الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من البلدين.

وهدفت الندوة الافتراضية، التي أقيمت على هامش استعدادات غرفة دبي لفعاليات «جلفود 2021»، إلى تسليط الضوء على ديناميكيات التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا، ومناقشة التطور الملحوظ في تجارة المواد الغذائية بين البلدين والتي ازداد حجمها بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، وفرص تصدير المواد الغذائية التنافسية التي توفر إمكانات للشركات العاملة في كلا البلدين، بالإضافة إلى استعراض بعض الشركات الرائدة في تصدير المواد الغذائية في الإمارات وروسيا قصص نجاحهم في هذا المجال.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كلاً من حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، وسورين فاردانيان، نائب رئيس الشؤون الدولية في غرفة تجارة وصناعة موسكو، ورومان تشيكوشوف، مدير إدارة تنمية الصادرات الزراعية بوزارة الزراعة الروسية، وزهانا مارتينوفا، مؤسس ومدير عام شركة «فلاد فنيش سيرفس VladVneshService»، وأليكسي بوسيف، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي الإماراتي في غرفة تجارة وصناعة موسكو، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي.

وكشفت الإحصاءات الرسمية التي تمت مشاركتها خلال الندوة أن تجارة دبي غير النفطية مع روسيا شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة الماضية لتصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في العام 2019، في حين شكلت تجارة المواد الغذائية حصة كبيرة من إجمالي حجم التجارة. وبينت الإحصاءات أن واردات الإمارات من العديد من المنتجات الغذائية مثل الأرز والقمح والعدس ومنتجات الألبان نمت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار حسن الهاشمي إلى أن دولة الإمارات تمضي قدماً في استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، وتنويع وارداتها الغذائية بشكل يضمن أمنها الغذائي، ويدعم قطاع صناعاتها الغذائية والزراعية.

وأكد الهاشمي على أهمية تنظيم هذه الندوة في هذا الوقت مع استعداد كل من دولة الإمارات وروسيا لمرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، وتعزيز الأمن الغذائي وتنويع أسواق التصدير، مضيفاً:«تعد دبي مركزاً رئيسياً لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال العالمية، ومن المتوقع أن تنمو قيمة هذه السوق الهامة إلى 1.93 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2022. ويمكننا تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال مع مجتمع الأعمال الروسي في المستقبل».