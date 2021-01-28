«دبي للتسوق» يقدم جوائز ذهبية وسحوبات على سيارات فارهة

دبي: ”الخليج 365”

يواصل مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين تقديم جوائز مذهلة وفرص الفوز للزوار والمقيمين، حيث شهد المهرجان فوز العديد من المتسوقين بجوائز مميزة من الذهب خلال سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي إحدى أشهر فعاليات المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تقدم جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب بمعدل 250 جراماً لكل فائز أسبوعياً.

ويستمر السحب طوال المهرجان ليتيح للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم لشراء المجوهرات الذهبية في متاجر المجموعة، الحصول على قسيمة واحدة للسحب، بينما يحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب. وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى خلال اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق الموافق في 30 يناير.

وتتضمن قائمة أحدث الفائزين المحظوظين الذين ربحوا 250 جراماً من الذهب كلاً من حمدان خالد الكندي من الإمارات، ورياز بي سي وكيشان رابار وبابالديب من الهند، بالإضافة إلى شارون هوفريج من المملكة المتحدة.

قصص الفائزين

وقال الفائز حمدان خالد الكندي: «كنت أتسوّق الذهب مع أختي، وحين حصلنا على بطاقات للدخول في السحب، لم أتخيّل أنني سأكون محظوظاً للغاية. ولاحقاً تلقيت مكالمة من والد زوجتي ليخبرني أنه سمع اسمي على التلفزيون الوطني، وبالطبع اعتقدت أن الأمر مجرد صدفة، إلا أنني سرعان ما تلقيت مكالمة تؤكد فوزي. إنها الجائزة الأولى التي نفوز بها في العائلة، وكانت فرحتنا بها لا توصف. وأعتزم وضع المبلغ في حساب للتوفير».

بينما عبّرت شارون هوفريج عن سعادتها بالفوز قائلةً: «اشترى لي زوجي سواراً جميلاً بمناسبة موسم الأعياد، وكان معه مجموعة من بطاقات السحب فقمت بتعبئتها وإرسالها، لأتفاجأ لاحقاً بمكالمة هاتفية للتوّجه إلى القرية العالمية. ساورتني بعض الشكوك في البداية ولم أصدق الأمر حتى وصلتني بطاقة السحب ورأيت خط يدي. فذهبتُ وظهرت على التلفزيون الوطني، وعلى الرغم من شعوري بالتوتر إلا أنني أعتبر نفسي محظوظة للغاية للفوز بهذه الجائزة».

وقال رياز بي سي: «أنا أعيش وحدي، إلا أنني أثق بدعوات والدتي التي تحيطني برعايتها من الهند، فأنا مصدر الدعم الوحيد لها بعد وفاة والدي منذ 3 سنوات. وكنت أخطط للذهاب في زيارة ومفاجأتها في الهند، حيث قمت بشراء قلادة من الذهب كعربون تقدير على جهودها في تربيتي ورعاية منزلي أثناء وجودي في دبي. وحصلت على بطاقة سحب قمت بتعبئتها أنا وأفكّر بوالدتي، وبعد فترة تلقيت مكالمة تحمل خبر الفوز، قمت بتحويل الذهب إلى نقود وأرسلتها إلى الهند، حيث اشتريت عقاراً للمرة الأولى في حياتي بفضل محبة ورضا والدتي».

كما قال كيشان رابار إنه يخطط لاستخدام الأموال لدفع رسوم تعليم ابنه ليحظى بفرصة القدوم إلى دبي والوجود مع والده: «يحمل العيش فترة 13 عاماً دون عائلة الكثير من الصعوبات، إلا أن إمارة دبي رحبت بي دوماً وساعدتني على رفع معنوياتي عند شعوري بالحنين إلى الوطن أو عائلتي. لديّ زوجة جميلة وابن عمره 17 عاماً ألتقي بهما كل ستة أشهر، وعندما تلقيت خبر الفوز فكرت على الفور بالاستفادة من المال في تعليم ابني الذي أريد توفير مستقبل ناجح له بجانب والده في أرض الفرص دبي. وأنا فخور للغاية بهذه الدولة وعطائها المستمر، ويغمرني الامتنان للفوز بهذه الجائزة المميزة».

بينما عبّر بابالديب عن سعادته بخبر الفوز المفاجئ، قائلاً: «كانت هذه الجائزة بمثابة فسحة أمل في ظلّ الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً، لم أتوقع الفوز أبداً، ولم أصدق الأمر حتى تلقيت مكالمة الفوز. أنا أعيش هنا وحدي، وأخطط لادخار هذه الأموال والاستثمار في مشروع مستقبلي، فلا يوجد مكان أفضل من الإمارات لتحقيق الأحلام».

سيارات فارهة

ويقدم مهرجان دبي للتسوق العديد من فرص الفوز الأخرى مثل سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعتبر الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت الرياضية التي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم إماراتي، والتي تنتجها شركة دبليو موتورز للسيارات. ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة المشاركة بالسحب عند شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبر سبورت بسعر 1500 درهم إماراتي. وسيحصل الفائز بالسحب نسخة مخصصة من سيارة فينير سوبر سبورت من إنتاج شركة دبليو موتورز.

وتقدم سحوبات إنفينيتي الكبرى سيارة إنفينيتي QX60 إلى الرابحين المحظوظين من خلال سحوبات يومية تُقام في القرية العالمية، ويمكن للمتسوقين شراء تذاكر السحب بسعر 200 درهم إماراتي من محطات وقود محددة من «إيبكو» أو «اينوك» في دبي ولدى متاجر زووم ومحطات مترو دبي، بينما سيحظى المتسوقون ممن ينفقون 200 درهم إماراتي في سوق الذهب والقرية العالمية ومراكز التسوق المشاركة، بفرصة الدخول على سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم إماراتي يومياً. فضلاً عن منح شخص واحد جائزة بقيمة 500 ألف درهم في اليوم الأخير للمهرجان.

كما يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات نيسان الكبرى التي تقدم 45 سيارة نيسان للمتسوقين المحظوظين، بالإضافة إلى جوائز نقدية أسبوعية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي. وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بالجوائز عند إنفاقهم مبلغ 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود إيبكو أو اينوك في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق. وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان أكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال سحوبات يومية.

جوائز قيمة

كما تستضيف مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي سحب عجلة «دوّر واربح» الذي يتيح الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم أسبوعياً. حيث يحصل المتسوقون على قسائم سحب حمراء أو زرقاء أو صفراء عند إنفاقهم مبلغ 150 و200 و300 درهم إماراتي على التوالي. ويمكن للمتسوقين من حاملي القسائم الحمراء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم إماراتي، بينما يمكن لحاملي القسائم الزرقاء الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 350 ألف درهم إماراتي، وسيحصل حاملو القسائم الصفراء على جوائز بقيمة 400 ألف درهم إماراتي. ويقام سحبٌ خاص لاختيار 24 متسوقاً محظوظاً من أجل تدوير عجلة «دوّر واربح» للفوز بجوائز تتراوح قيمتها بين 2000 إلى 20 ألف درهم إماراتي. كما سيحظى المتسوقون في مراكز التسوق المشارِكة بفرصة الفوز بجوائز نقدية خلال سحوبات «دوّر واربح» الأخيرة التي ستقام في 30 يناير.