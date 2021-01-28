شركة جديدة للخدمات اللوجستية البحرية المتكاملة في أبوظبي

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات البحرية (سفين)، ذراع الخدمات البحرية التابع لموانئ أبوظبي، و«أليانز للخدمات البحرية واللوجستية» اليوم عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإطلاق «أوفكو الدولية»، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة.

وتعد «أوفكو الدولية» لخدمات الدعم البحري والخدمات اللوجستية، شركة مستقلة تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها، وستعزز المستويات الرفيعة من كفاءة الأعمال وإدارة التكاليف والقدرات التشغيلية الفائقة التي تتميز بها من موقعها كواحدة من أكبر الشركات في المنطقة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة.

وتبني هذه الشراكة على المكانة الاستراتيجية لشركة سفين التابعة لموانئ أبوظبي وعلى خيرة شركة «أليانز» في إدارة سلسلة التوريد على مستوى العالم، ما يمكّن «أوفكو الدولية» من ترسيخ موقعها في القطاع البحري كشركة رائدة على مستوى منطقة الخليج العربي تقدم إلى متعامليها مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية واللوجستية، والخدمات تحت سطح الماء، والفحص والإصلاح والصيانة، والمشتريات الهندسية والإنشاءات عبر العديد من الموانئ ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف «أوفكو الدولية» إلى العمل في عدد من مشاريع البنى التحتية والبحرية الضخمة ومن ضمنها المشاريع الخاصة بقطاع النفط والغاز في المنطقة، والمقرر إطلاقها خلال الأعوام المقبلة.

وذكر الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي أن موانئ أبوظبي تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتقوم في هذا الإطار بتأسيس مشاريع مشتركة مع شركائها الموثوقين تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وقال بالمناسبة: «يمثل إطلاق شركة أوفكو الدولية خطوة فارقة في مسيرة نمو سفين إحدى أهم ركائز أعمال الخدمات البحرية في موانئ أبوظبي، حيث تمهد الطريق لنقل خبراتنا وإمكاناتنا إلى أسواق جديدة، كما تتيح الفرصة لتوظيف قدراتنا في في دعم نمو أعمال متعاملينا في المنطقة والعالم».

وبدوره أوضح الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس القطاع البحري - موانئ أبوظبي، أن قرار التوسع في مجال الخدمات البحرية، جاء بعد دراسة دقيقة للفرص والإمكانات الهائلة التي يتيحها السوق العالمي، مؤكداً أن موانئ أبوظبي جاهزة دائماً للاستفادة من مثل هذه الفرص وتلبية احتياجات هذا السوق. وأضاف:«من أبرز المزايا التي تتمتع بها أوفكو الدولية، هي قدرتها على تزويد متعامليها بقيمة مضافة وتجربة فريدة تجمع بين الكفاءة والإمكانات المتطورة والخبرة الطويلة، ما يعزز من مساهمة موانئ أبوظبي في مسيرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات».

من جهته، قال أحمد خليل المدير العام لشركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية أن هذه الشراكة تشكل محطة هامة في مسيرة شركة أليانز. وتابع: «إن تعاوننا مع سفين يسهم في تعزيز مكانتنا على الخارطة التجارية واللوجستية العالمية، كما يزيد من قدرتنا على دعم مشاريع البنية التحتية براً وبحراً، وتنويع محفظتنا الحالية على المستوى الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «ستشهد أوفكو الدولية انطلاقة قوية منذ اليوم الأول لتشغيلها مدعومة بقدرات أحد أكبر مشغلي أساطيل الخدمات البحرية في منطقة الخليج العربي، لذلك فإننا نتوقع أن تفتح هذه الجديدة آفاقاً جديدة في سوق الخدمات اللوجستية البحرية عبر تقديم حلول متكاملة تعزز فرص نمو أعمال المتعاملين».