شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى لماراثون مضمار العين تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

ينطلق، الجمعة، بمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الحفل السابع لهذا الموسم الذي يتألف من 7 أشواط منها ثلاثة للمبتدئة ومثلها تكافؤ بجانب انطلاق الجولة الأولى من ماراثون العين في ختام الأمسية لمسافة 3200 متر «تكافؤ» وتتنافس فيه 10 خيول ذات خاصية القوة والتحمل ويأتي في مقدمتها «بلد الريف» صاحب الفوز بألقاب عدة في المواسم السابقة، إضافة إلى «حرير الريف» و«عجاج» الحاصل على لقب جولة الختام في الموسم الماضي.

ويبدأ الحفل بأول أشواط المبتدئة لخيول الإنتاج المحلي «شعبية الروضة» لمسافة 1600 متر وتنصب الترشيحات حول «إيه إف الأحقاف» و«فهد الوثبة» و«إي اس ربان»، يليه ثاني أشواط المبتدئة «المرخانية» لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 مهراً بقيادة «إيه إف صروح» و«اميليانا دو كايرو» و«شيريلا»، فيما يشهد الشوط الثالث آخر منافسات المبتدئة «المويجعي» لمسافة 1800 متر، ويبرز فيه «كينغ مجد» و«إلياس» و«ويل باور».

ويتنافس «إيه إف عذبة» و«طاير» و«معالي» على أول ألقاب أشواط التكافؤ الرابع «الخزنة» لمسافة 2000 متر، ويقام الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز ويتقدمهم «إيه إف مثيرة» و«عاهد الخالدية» و«إيه إف المميز»، وتختتم أشواط التكافؤ بالشوط السادس «جبل حفيت» لمسافة السرعة الأدنى 1000 متر ويتنافس فيه «عارف» و«ظفرة» و«جنجال».