الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لقفز الحواجز ينطلق الجمعة

يستضيف الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى المكيفة بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم الجمعة، منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري في نسخته التاسعة على التوالي، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي الداعم لكافة الأنشطة الرياضية.

وتشتمل المنافسات على ثمانية أشواط، وتبلغ جملة جوائزها 305 آلاف درهم، هي الأعلى منذ انطلاقة الموسم الحالي، و4 من الأشواط بمواصفات الجولة الواحدة، و3 بمواصفات المرحلتين وشوط واحد بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.

وتقام جميع الأشواط على مدي يومين، ويشارك فيها الفرسان والفارسات من جميع الفئات والمستويات بأندية ومراكز الفروسية في الدولة، وخصص منها شوطان تقتصر المشاركة فيهما على فرسان وفارسات القفز الإماراتيين، بجوائز تشجيعية، في جولة واحدة على حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سم، بمجموع جوائز يبلغ 70 ألف درهم، والثاني في ختام المنافسات يوم غد (السبت)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز يبلغ ارتفاعها 135 سم وجوائزه 80 ألف درهم، في حين ينال الستة الأوائل من فرسان الإمارات جوائز تشجيعية في بقية الأشواط يبلغ مجموعها أكثر من 100 ألف درهم.

وبمنافسات الأسبوع الخامس تكتمل الفترة الأولى من الدوري، ويفسح المجال أمام تنظيم البطولات الدولية، والتي ستشهدها أندية ومراكز الفروسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، واحدة منها من فئة الثلاث نجوم، والأخرى جميعها من فئة النجمتين، وينظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الأخيرة منها على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في بوذيب يومي 25 ـ 26 مارس، كما يعود اتحاد الفروسية لتنظيم فعاليات منافسات النسخة 22 من بطولة الإمارات على ميدان الصالة الكبرى من 8 إلى 10 إبريل.

ويمثل حسام زميت اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويتابع عمل اللجان وسير المنافسات، وأداء الفرسان فيها، تحت مظلة، وتقام المنافسات وفق الإجراءات الاحترازية الكاملة لجائحة كورونا، ويترأس أشرف الليثي لجنة التحكيم بمعاونة 4 محكمين دوليين، وللمرة الرابعة منذ انطلاقة الموسم يقوم الدولي علي مهاجر بوضع تصاميم مسارات الأشواط، والميادين تشرف عليها لين الرضا بمساعدة آخرين.