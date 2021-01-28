شكرا لقرائتكم خبر عن سعر أونصة الفضة يقفز بنحو 5% والذهب بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر أونصة الفضة فى العقود الفورية اليوم الخميس، بنسبة 5% إلى 26.49 دولار للأوقية، كذلك صعد سعر أونصة الذهب في نفس العقود بنسبة 1% إلى 1861.96 دولار، يذكرأن، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر عند 809 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، لكن هناك توقعات بانخفاض الذهب مع فتح التداول فى الساعة الواحدة ظهرا، وقد يكون التراجع بقيمة جنيه أو جنيهين.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 693 جنيها.

عيار 21 سجل 809 جنيهات.

عيار 24 سجل 924 جنيها.

الجنيه الذهب 6472 جنيها.

أونصة الذهب 1845 دولار.

أسعار الذهب نزلت مساء أمس إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، تحت وطأة بواعث القلق حيال حزمة التحفيز الأميركية وصعود في الدولار بينما تنتظر الأسواق أحدث قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1843.30 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ 18 يناير ، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1840.90 دولار.

انتعش الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين من حملة العملات الأخرى.