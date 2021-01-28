شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: كل الغرف التجارية مستعدة لتقديم التخفيضات بالأكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية بالتنسيق مع الشعب العامة للنشاطات التجارية المشاركة في الأوكازيون استعداده لبدء موسم الأوكازيون الشتوي المقبل، وأكد إراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاتحاد في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء سريان موسم الاوكازيون الشتوي .

وأوضح العربي أن كافة الغرف التجارية قد أكدت استعدادها للبدء في تقديم التخفيضات المتفق عليها بعد صدور الإعلان بالموعد الرسمي الذي ستقرره وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحا أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية هو صاحب الاختصاص الإداري في تحديد وإطلاق موعد بدء العمل الرسمي الأوكازيون.