شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات شباب الأعمال: إصرار من الحكومة ووزارة الاتصالات على دعم التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن هناك إصرارا لدي الحكومة ووزارة الاتصالات بدعم التحول الرقمي في تعزيز تطبيق مبادرة الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الشمول المالي ليس هدفا في حد ذاته، لكنه أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، ويستلزم تكاتف مجتمعي وتعزيز التحول الرقمى الذي يحتاج وقت لتنفيذه ويتطلب سرعة نشر الثقافة المالية.

وشدد مخلوف - في بيان اليوم الخميس، على أن الثقافة المالية حجر زاوية في تحقيق التحول الرقمي، ويجب التركيز عليها، فالتحول عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، يضم الأفراد والآليات والأدوات”، فيما قدرت نسبة التعامل المالي الإلكتروني من إجمالي التعاملات المالية العامة بـ 5% فقط مقابل 95% تعاملات نقدية ، وهي نسبة غير صحية بالنسبة للتحول الرقمي والشمول المالي، مشدداً على أن التحول الرقمي موضوع يشغل العالم أجمع، والجميع يتحدث عنه في جميع المناسبات، مؤكداً أنه لا يوجد منهج واحد لفكرة التحول الرقمي، إذ يدخل في كافة مناحي الحياة.

كما نوه رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى وجوب التفكير في الشمول المالي كجزء من البنية الأساسية للدولة، وبما يساعد في عملية التنمية بصورة دقيقة تُسهم في تسريع الدورة الاقتصادية، منوهاً بأن هناك تحديات كثيرة تواجه سوق المدفوعات الإلكترونية، خاصة وأن المتعاملين عليها في مصر أقل من 2%، والمدفوعات تمثل القلب النابض للاقتصاد، وبدوره يمثل القلب النابض للحضارة.