شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ماتريد معرفته عن منصة الاستثمار بين مصر والامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مصر ودولة الإمارات العربية منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة القابضة وصندوق مصر السيادي لتعظيم حجم المصالح المتبادلة بين الاقتصاد المصري والإماراتي، وفيما يلي أهم الأسئلة وأجوبتها عن هذه المنصة:







س - ما حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر؟ س - ما حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر؟ ج- يصل حجم الاستثمارالإماراتي المباشر في مصر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار.

س - ما هى أهداف المنصة؟تهدف إلى تأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية إضافة إلى العقارات والسياحة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والبنية التحتية وغيرها، كما انها تساهم فى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كدافع أساسي للنمو الاقتصادي".

س-ما هى أهم الصادرات المصرية للامارات؟

ج- تمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الإماراتية أجهزة التليفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة.

قد عقدت الدكتورة هالة السعيد أمس اجتماعًا مع محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة الإماراتية "(ADQ)، وفريق الإدارة العليا في الشركة، وذلك لمتابعة أعمال منصة الاستثمار المشتركة التي تم إطلاقها بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.