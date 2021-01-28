شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات والذهب بالسعودية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 28-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وفى سياق متصل شهد سعر الذهب ارتفاعا اليوم.

وتراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في يناير في ظل استمرار تقوض المعنويات في قطاع الخدمات والتجزئة وبين المستهلكين بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة مرض كوفيد-19، وإن كانت المعنويات تحسنت في الصناعة. وكشفت بيانات شهرية من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة تراجعت إلى 91.5 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 92.4 في ديسمبر.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 222.19 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 222.18 ريال سعودى.