الاقتصاد

تعرف على أسعار العملات والذهب بالسعودية اليوم الخميس

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى اليوم الخميس 28-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وفى سياق متصل شهد سعر الذهب ارتفاعا اليوم.

 

وتراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في يناير في ظل استمرار تقوض المعنويات في قطاع الخدمات والتجزئة وبين المستهلكين بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة مرض كوفيد-19، وإن كانت المعنويات تحسنت في الصناعة.

وكشفت بيانات شهرية من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة تراجعت إلى 91.5 نقطة هذا الشهر مقارنة مع 92.4 في ديسمبر.

 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

 

 

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 222.19  ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 222.18  ريال سعودى.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 1835.35 دولار للأوقية، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24بنحو  222.19 ريال  بما يعادل  59.23$ سعر الذهب عيار 22بنحو  203.68 ريال  بما يعادل  54.30$ سعر الذهب عيار 21بنحو 194.42 ريال  بما يعادل  51.83$ سعر الذهب عيار 18بنحو  166.65 ريال  بما يعادل  44.43$ سعر الذهب عيار 14بنحو  129.61 ريال  بما يعادل  34.55$ سعر الذهب عيار 12بنحو  111.09 ريال بما يعادل  29.62$ سعر أوقية الذهببنحو  6,910 ريال بما يعادل  1,842$ سعر جنيه الذهببنحو 1,555 ريال بما يعادل 414.65$ سعر كيلو الذهببنحو 222,190 ريال  بما يعادل 59,235$

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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