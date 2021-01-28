شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 28-1-2021، استقرارا كما هو عليه من أمس، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وثبت فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.07 جنيه للبيع، وذلك تزامنا مع إجازة بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الماضى 25 يناير 2021.

ولامس اليوان في المعاملات المحلية أدنى مستوى في أسبوع لفترة وجيزة عند 6.4946 مقابل الدولار، وتراجعت بقية العملات الآسيوية مقابل الدولار مما يبرز قوة العملة الأمريكية.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7634 دولار فيما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7135 دولار حيث باع المستثمرون العملات شديدة الارتباط بتجارة السلع الأولية العالمية لخفض المراكز عالية المخاطر.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.73 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.97 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.80 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.97 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.95 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.04 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.