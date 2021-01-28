شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.86 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.64 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.62 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.5% ،فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 15 كانون الثاني/يناير الجاري ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 90.88 نقطة ،مع استئناف عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الخميس بعد عمليات بيع مكثفة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بسبب تجدد مخاوف الاقتصاد العالمي ،وضعف أرباح الشركات العالمية الكبرى ،والقلق حيال التأخر فى التطعيم ضد فيروس كورونا.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال الاحتياطي الاتحادي فى بيان السياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين فى الأشهر الأخيرة ، بسبب الزيادة الحادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وأكد المركزي الأمريكي على استمرار دعم الاقتصاد حتى يكون هناك انتعاش كامل من الركود الناجم عن الجائحة الفيروسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي فى وقت لاحق من هذا العام ، تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، خاصة عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من عام 2020 ،والتي توضح مدى تضرر النمو الاقتصادي جراء الموجة الثانية لفيروس كورونا ،وسجل الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث أفضل وتيرة نمو على الإطلاق بعد إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء الموجة الأولى من الفيروس التاجي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع/2020 المتوقع نمو بمعدل 4.2% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 33.4% فى الربع الثالث /2020.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.880 مليون فى الأسبوع المنتهي 23 كانون الثاني/يناير من 0.900 مليون الأسبوع الأسبق.