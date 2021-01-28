شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 2021 بعد عمليات بيع مكثفة فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، والذي يعد أدنى مستوى فى العام الجديد 2021 ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد عمليات بيع مكثفة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

فقد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 399.24 نقطة الأدنى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، مع هبوط واسع النطاق لقطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ، بعد هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.8% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بعد اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

أشار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى استمرار تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، بسبب الزيادة الحادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأكد فى الوقت نفسه استمرار الحفاظ على السياسة النقدية الحالية حتى يكون هناك انتعاش اقتصادي واضح فى البلاد.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.