الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 2021 بعد عمليات بيع مكثفة فى وول ستريت

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، والذي يعد أدنى مستوى فى العام الجديد 2021 ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد عمليات بيع مكثفة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

 

فقد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،مسجلا مستوي 399.24 نقطة الأدنى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، مع هبوط واسع النطاق لقطاع التعدين وشركات الموارد الأساسية.

 

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

 

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 3% ، بعد هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

 

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.8% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا قرابة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع المفتوحة بعد اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي.

 

أشار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى استمرار تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، بسبب الزيادة الحادة فى حالات الإصابة بفيروس ، وأكد فى الوقت نفسه استمرار الحفاظ على السياسة النقدية الحالية حتى يكون هناك انتعاش اقتصادي واضح فى البلاد.

 

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50  بنسبة 0.9% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.8% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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