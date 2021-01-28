شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,834.05$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,844.12$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,844.99$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي ، وضعف طلب المعدن كملاذ آمن رغم هبوط أسواق الأسهم العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب.

الصعود الحالي فى مستويات الدولار يأتي بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل العزوف عن المخاطرة وهبوط معظم أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، بسبب تنامي المخاوف حيال أرباح الشركات العالمية ،والتأخر فى التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفى نفس الإطار ،أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً.

وقال المركزي الأمريكي فى بيان السياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين فى الأشهر الأخيرة ، بسبب الزيادة الحادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وأكد على استمرار دعم الاقتصاد حتى يكون هناك انتعاش كامل من الركود الناجم عن الجائحة الفيروسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي فى وقت لاحق من هذا العام ، تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.21 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,169.17 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 14 كانون الثاني/يناير الجاري.