شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتلون بالأحمر – تحليل – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ماكدونالدز (MCD) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.89% بما يعادل 8.38 نقطة ليستقر على سعر 207.00 دولار، كل ذلك يأتي وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 218.50، ليستهدف مستوى الدعم 202.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط