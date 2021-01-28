شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يخترق مقاومة محورية – تحليل – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ثري إم (MMM) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 182.35، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 6.08% بما يعادل 10.70 نقطة ليستقر على سعر 286.65 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 182.85، ليستهدف مستوى المقاومة 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد