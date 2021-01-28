شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك نظرا لوجود إجازة بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الماضى 25 يناير 2021، وثبت سعره فى البنك الأهلي المصري عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعا أمس الأربعاء، لكنه لمح إلى بعض المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي ما قال بعض المتعاملين إنه عامل سلبي آخر.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.11 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.