شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.45 دولار لبرنت و52.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 55.45 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 36 منخفضة بمقدار سنتا أو ما يوازي 0.65٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.52 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 33سنتا أو ما يوازي 0.62%.

وشهد النفط في التعاملات الصباحية في آسيا اليوم الخميس على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر وتأخيرات في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا وفقا لرويترز.

وتلقت سوق النفط الدعم في وقت سابق من الأسبوع الجاري بفعل انخفاض كبير مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 22 يناير حيث ذكر معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 430 ألف برميل، لكن البيانات كشفت أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل ما يزيد بكثير عن المتوقع.

وتظهر بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 361 ألف برميل وأن معدل تشغيل المصافي نزل 76 ألف برميل يوميا.