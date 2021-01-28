الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 28-1-2021

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-1-2021، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مستقرا بالبنك الأهلى المصرى عند 19.03 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وذلك نظرا لوجود إجازة بالبنوك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الماضى 25 يناير 2021.

 

وتكبد اليورو خسائر بعدما حذر عضو في البنك المركزي الأوروبي من إمكانية خفض سعر الفائدة للحد من مكاسب العملة الأوروبية المشتركة في الآونة الأخيرة.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما مؤشر على شهية المخاطرة، مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على تبدد ثقة السوق.

 

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.98 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.88 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك مصر18.88 جنيه للشراء.

 

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة19.00 جنيه للشراء.

 

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.90 جنيه للشراء.

 

19.20 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.86 جنيه للشراء.

 

19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.95 جنيه للشراء.

 

19.19 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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