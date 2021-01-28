شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة مسقط للجلسة الخامسة.. وتراجع أرباح "الوطنية للتمويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.300% خاسراً 11.039 نقطة ليغلق عند مستوى 3649.124 نقطة، وبلغ حجم التداول 10 ملايين سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 506 صفقة لعدد 37 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم " جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 4%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 2.11%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 2%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 6.02%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 4.62%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 2.83%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 757.9 ألف ريال عماني.

في سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم زيادة رأسمال بنك العز الإسلامي، في السوق الثالثة بعد زيادة عدد الأسهم من 1.320 مليار سهم إلى 1.395 مليار سهم بعدد 75 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتمويل، الموافقة على البيانات المالية لعام 2020، وبلغ صافي الاستثمار في التمويل 402.3 مليون ريال عماني لعام 2020 مقابل 426.6 مليون ريال عماني لعام 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات 43.9 مليون ريال عماني مقابل 44.6 مليون ريال عماني، وبلغ صافي الربح بعد مخصص الضريبة 8.02 مليون ريال عماني مقارنة مع 10 ملايين ريال عماني العام الماضي، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدي بنسبة 8.89% لعام 2020.

كما أعلن بنك إتش إس بي سي عمان، موافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ولم يقترح المجلس توزيع أرباح نقدية لعام 2020.