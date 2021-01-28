شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى تخسر 5.5 مليار درهم بضغوط هبوط سهمى "أبوظبي للطاقة" و"الدار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% خاسراً 20.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5641.77 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 794.038 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 90.2 مليون سهم، بقيمة 452 مليون درهم، عبر تنفيذ 2577 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.09%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.82%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.78%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 7.35%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.6%، وتراجع 11 سهماً على رأسها سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 2.03%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 130.2 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أوريدو إنترناشيونال المالية المحدودة، ستقوم الشركة بدفع مبلغ 1.023 مليار دولار أمريكي لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الدفعة النهائية والموافق ليوم 16 فبراير المقبل.

في سياق آخر أعلن بنك الفجيرة الوطني، نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحقق البنك أرباحاً تشغيلية 894.6 مليون درهم في عام 2020 مقارنة بمبلغ 1.145 مليار درهم في عام 2019، وسجل البنك صافي خسارة بلغت 475.3 مليون درهم لعام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 552.2 مليون درهم لعام 2019، وكنتيجة للزيادة الكبيرة في مخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الأرباح التشغيلية.