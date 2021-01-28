شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 28 -1- 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021 فى السوق المصرى، عقب استقرار فى سعر الذهب محليا، مع استمرار حركة الذهب عالميا بين الهبوط والارتفاع على المستوى العالمى، لكن أونصة الذهب لا تزال فى نفس حدود ومستويات الأسعار عند 1845 وترتفع إلى 1848 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 693 جنيها.

عيار 21 سجل 809 جنيهات.

عيار 24 سجل 924 جنيها.

الجنيه الذهب 6472 جنيها.

أونصة الذهب 1847 دولار.

الأفضل عند اتخاذ قرار شراء الذهب شراء السبائك أو شراء الجنيه الذهب، والسبائك هنا المقصود بها الأوقية الذهبية وبمعنى أدق "أونصة" الذهب أو سبيكة الذهب هى ذات أوزان مختلفة، ليس كما يعتقد البعض أن شراء الأونصة يعنى شراء كيلو ذهب أو أنه لا يوجد إلا وزن واحد، بالعكس أونصة الذهب بها أوزان كثيرة تبدأ بعشرة جرامات فى بعض أسواق الدول العربية.

شعبة الذهب باتحاد الغرف التجاررية، أكدت أن هبوط الذهب سيكون له مردود إيجابى على السوق و على قرارات الأفرد للتوجه للشراء، خاصة وأن الهبوط الأيام الماضية كان بشكل كبير ومؤثر على الأفراد والمستهلكين الراغبين فى توجيه فوائضهم المالية للذهب، وهذا يعنى تحرك فى المبيعات فى كافة المحافظات.