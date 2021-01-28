شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد الإتربى رئيس بنك مصر ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذى عربى لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الأمانة العامة لجائزة "أفضل العرب"، محمد الإتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ضمن قائمة أفضل مائة رئيس تنفيذي عربي لعام 2020، للمرة الثالثة حيث سبق له الحصول على الجائزة عامي 2017 و2018، هذا وقد تم تكريم محمد الاتربى ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي عام 2020، في إطار فعاليات الاحتفال الافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس الذي اقامته الأمانة العامة للجائزة، حيث يتم منح الجائزة للشخصيات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والتنمية الشاملة، هذا وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الرؤساء التنفيذيون العرب الذين شكلت تجربتهم الادارية منعطفاً في مسيرة الحياة وكانت الاكثر تأثيراً في الاقتصاد، وحركة التقدم والتنمية الشاملة.

وقد تم اختيار المرشحون ضمن القائمة وفقًا لمعايير عدة، من أهمها؛ قياس مدى تأثيرهم في مجتمعاتهم، القوة الايجابية، ومدى المساهمة في تحقيق الأهداف على مستوى الدولة والمجتمع بالإضافة إلى معايير كمية وتطبيقية وضعها خبراء متخصصون، وقد بثت إدارة لجنة جائزة فخر العرب مراسم احتفالية تكريم الشخصيات العربية مباشرة من مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، وتسليم الجائزة للفائزين ممن لم يتمكنوا من الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حفاظاً علي سلامة الجميع من الموجة الثانية لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة في حركة السفر لمواجهة الفيروس، وذلك يوم الاربعاء الموافق 27 يناير 2021.

جدير بالذكر أن محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قد حاز على العديد من الجوائز التكريمية نظراً لدوره البارز في خدمة الاقتصاد الوطني ومن تلك الجوائز؛ جائزة "فخر العرب 2020" – فئة القيادة المصرفية المتميزة، والتي يتم منحها للشخصيات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والتنمية الشاملة، وحصوله على جائزة BT 100 للشخصيات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري لعام 2019 وذلك للعام الثالث على التوالي من مجلة بيزنس توداي.

كما حصل محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر على جائزة أفضل مصرفي عام 2018 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

هذا وقد حصل بنك مصر مؤخراً بقيادة محمد الاتربي على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات؛ ففي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر؛ حصل البنك مصر على لقب "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.

وفي مجال إدارة صناديق أسواق النقد حصل بنك مصر هذا العام على جائزة "أفضل بنك في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في الشرق الأوسط لعام 2020"، وتعد هذه هي المرة الثانية عشر التي يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس؛ وهي إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم، والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها وتستند المجلة في اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين، وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.

وفي مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر في الحصول على العديد من الجوائز منها؛ جائزة "عملية العام (التمويل الإسلامي) إفريقيا – 2020" من مجلة ذا بانكر العالمية مؤسسة "فاينانشيال تايمز“، "جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2019 و2020" من مجلة إنترناشيونال بيزنس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر لعامي 2019 و2020" من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

وفي مجال المسئولية المجتمعية منها؛ حصل البنك جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" من مجلة إنترناشيونال بيزنس للأعوام 2018 و2019 و2020، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر لعامي 2019 و2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، هذا بالإضافة إلى جائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر" لعامي 2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، وجائزة "أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2020" من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي العالمية.

وفي مجال قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية؛ فقد حصل البنك على جائزة "البنك الأسرع نمواً في تمويل التجارة – مصر" للأعوام 2018 و2019 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حصل البنك على جائزة "البنك الأسرع نمواً في إدارة النقد – مصر" لعامي 2018 و2020 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، كما حصل البنك على "التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة على مستوى مصر وإفريقيا 2020"، كذلك حاز البنك على "التصنيف الأول كـرائد للسوق المصري 2020" في استقصاء تمويل التجارة من مجلة يوروموني، بالإضافة إلى ذلك فقد حصل البنك على جائزة "افضل بنك في تمويل التجارة – مصر 2020"، وجائزة "افضل بنك في إدارة النقد – مصر 2020" من مجلة اۤسيان بانكينج اند فاينانس.

كما حصل البنك على جائزة "عملية العام للتوريق في إفريقيا لعامي 2019 و2020" من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة "فاينانشال تايمز"، كما حصل البنك على عدة جوائز من مجلة جلوبال براندز وهم جائزة "أفضل علامة تجارية للشركات – مصر" لعامي 2019 و2020، وجائزة "أفضل علامة تجارية للتجزئة المصرفية – مصر 2020"، وجائزة "أفضل علامة تجارية لخدمة العملاء – مصر 2020"، هذا وقد حصل بنك مصر على جائزة "أفضل علامة تجارية مصرفية للعام – مصر 2020" من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، هذا بالإضافة إلى حصول البنك على تصنيف متقدم في قائمة التصنيف العالمي لأفضل 1000 بنك في العالم من مجلة ذا بانكر العالمية – مؤسسة "فاينانشال تايمز"، وجائزة "بنك العام في الابتكار الرقمي – في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.