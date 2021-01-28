شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الحمراء بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسراً 4.89 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسراً 5.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6284.66 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.26 نقطة ليغلق عند مستوى 4690.23 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% خاسراً 7.67 ليغلق عند مستوى 4860.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 403.4 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.2 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها النفط والغاز بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.91%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.22%.

في سياق متصل أعلنت شركة التخصيص القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتم مناقشة واعتماد بيع كامل حصة الشركة في الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النقطية (شركة زميلة)، والتي تمثل ما نسبته 42.78%، بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي، وسيظهر الأثر على المركز المالي للشركة عند الإفصاح عن نتائج البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021.

في سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، تعيين فتحي محمد علي كرئيس الشئون القانونية لدى الشركة، وذلك اعتباراً من 28 يناير الجاري.

في سياق منفصل أعلنت شركة أسمنت الكويت، تحديد جلسة يوم 31 مارس المقبل، بخصوص إلغاء قرار إداري خاص بالإغراق، لتبادل الإطلاع وللرد من الحكومة، وطلبها للصلح.

فيما أعلنت شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، عدم وجود أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على سعر سهم الشركة أو حجم التداول بالشكل الذي ترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.