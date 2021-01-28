شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يعلن استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم نايك (NKE) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -3.02% بما يعادل -4.08 نقطة ليستقر على سعر 131.02 دولار، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 136.24، ليستهدف مستوى الدعم 122.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط