شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أوراكل (ORCL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.21% بما يعادل 0.75 نقطة ليستقر على سعر 62.55 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 61.87، ليستهدف مستوى المقاومة 66.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد