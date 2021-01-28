شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الآن ليتجه نحو عملية إعادة اختبار محتملة لمستوى 1850.80، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات بزيارة مستويات 1820.00 ثم 1800.00 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط