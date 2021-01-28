شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الضغط على مستوى الدعم المحوري 1.3645، وكما أشرنا صباحاً، كسر هذا المستوى سيفعّل السيناريو السلبي ليدفع السعر نحو تحول في الاتجاه نحو الانخفاض على المدى اللحظي، ليستهدف مناطق 1.3520 ثم 1.3440 بشكل رئيسي.

وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أعلاه أو اختراق المقاومة 1.3715 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3580 والمقاومة 1.3760

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي