شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس بعد انخفاض كبير فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، بالتزامن مع تباطؤ إنتاج النفط الخام الأمريكي ، الأمر قلص مخاوف تخمة المعروض فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، وتظل المكاسب محدودة لمخاوف بشأن الطلب فى الصين بعد تشديد القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 52.78$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.62$، وسجل أدنى مستوي عند 52.25$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 55.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.56$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.34$.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، بفعل هبوط معظم أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 22 كانون الثاني/يناير ، فى سادس انخفاض أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات السوق ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 476.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميا.

فى الصين ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، شددت السلطات إجراءات العزل الصحي المرتبطة بالعدوى الفيروسية ، وقررت قيودا جديدة لتقليص عدد الرحلات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفى المملكة المتحدة ،فرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر ، حيث طلبت من المسفرين القادمين من دول كورونا عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام ، مع حظر جميع الرحلات الخارجية لجميع الأسباب ما عدا الاستثنائية فقط.