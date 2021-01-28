شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت ضغط احتمالات خفض الفائدة الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل تجدد احتمالات خفض الفائدة الأوروبية ، بعدما حذر أعضاء البنك المركزي الأوروبي من أن تخفيضات أسعار الفائدة من الممكن أن تحد من مكاسب العملة الموحدة ، بالإضافة إلى استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2085$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2110 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2113$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وهبوط معظم أسواق الأسهم العالمية.

حذر أحد أعضاء البنك المركزي الأوروبي من أن تخفيضات أسعار الفائدة من الممكن أن تحد من المكاسب الأخيرة للعملة الموحدة، الأمر الذي جدد احتمالات خفض الفائدة الأوروبية إلى المنطقة السلبية خلال العام الحالي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل العزوف عن المخاطرة وهبوط معظم أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل تنامي المخاوف حيال أرباح الشركات العالمية ،والتأخر فى التطعيم ضد فيروس كورونا.