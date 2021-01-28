شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم تستكمل شروط إتمام صفقة شراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن استيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام صفقة شراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة (طرف ذو علاقة).

وأفادت الوطنية للتربية والتعليم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الشروط تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري.

وبالتالي، انتقلت ملكية كامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم، وتم تعديل عقد التأسيس لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

يُذكر أن الوطنية للتربية والتعليم وقعت، في أكتوبر 2020، اتفاقية لشراء كامل حصص الشركاء في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة -شركة ذات مسؤولية محدودة- وهي 2000 حصة والتي تمثل ما نسبته 100% من رأس مال شركة ريفان مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 946 ألف ريال سعودي يتم دفعها نقدا.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتعليم حققت صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2020 بلغ 57.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 50.4 مليون ريال في العام المنتهي في 31 أغسطس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح العام المنتهي في 31 أغسطس 2020 إلى توحيد القوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال العام الحالي والذي ساهم في ارتفاع الإيرادات، وزيادة صافي الربح للعام الحالي.

كذلك انخفض مصروف الإهلاك العام الحالي عن العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال العام الحالي.

وارتفعت المبيعات السنوية إلى 217.8 مليون ريال، مُقابل مبيعات بلغت 198 مليون ريال خلال العام السابق.