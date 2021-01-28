شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المراكز العربية" توافق على تحصيل مبلغ 350.3 مليون ريال من طرف ذو علاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن موافقة مجلس إدراتها على تحصيل كامل المبالغ المستحقة من شركة فاس القابضة للفنادق -طرف ذو علاقة، والبالغ قيمتها 350.3 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2020.

وأفادت المراكز، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن تحصيل المبالغ سيتم بشكل رئيسي عن طريق تسوية عينية (عقارات) وجزئياً من خلال مبلغ نقدي، حيث تشمل العقارات عدد أربعة أراضٍ ومبنى واحد تتواجد في مواقع استراتيجية في كل من جدة والدمام والإحساء والخرج.

وأشارت المراكز إلى أن تقييم العقارات قد تم إجراؤه عن طريق أربعة مقيّمين عقاريين معتمدين ومستقلين، في حين اتفق الطرفان بأن تتسلم المراكز العربية هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم.

وتجدر الإشارة بأن إدارة المراكز العربية قد أولت كامل اهتمامها بأن تكون قطع الأراضي متواجدة بمواقع استراتيجية (اثنتان منها متصلة بمركزين تجاريين قائمين) وذلك لغرض دعم خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير المراكز التجارية العصرية، حيث تم التحقق من هذه الاختيارات من قبل خبراء عقاريين مستقلين.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي من هذه العملية على عدة مراحل على قوائم الشركة خلال الفترات المالية الأربعة القادمة، ابتداءً من الربع الرابع المنتهي في 31 مارس 2021.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 208.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.