إبراهيموفيتش ينقل صدامه مع لوكاكو لـ«تويتر»

الشارقة: ضمياء فالح

صعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم شجاره الأخير مع لوكاكو ونقله لمنصة «تويتر» بتغريدة قال فيها:«في عالم زلاتان، لا مكان للعنصرية.

كلنا من جنس البشر وكلنا متساوون، كلنا لاعبو كرة قدم لكن بعضنا أفضل من الآخر»، وكان البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الذي تصادم مع زلاتان في الديربي الأخير غرد بعدما قلب نتيجة ديربي فبراير 2020 من 2- صفر لصالح الميلان إلى 4-2 لصالح الإنتر:«هناك ملك جديد في ميلان» في إشارة للنجم السويدي الذي يعتبر نفسه ملك مدينة ميلان.

وزاد مسؤولو الميلان الطين بلة عندما قالوا إن اتهام زلاتان للوكاكو بممارسة الشعوذة «فودوو» كان مجرد إشارة لسبب رفض لوكاكو تمديد عقده في إيفرتون وقال حينها مالك معظم أسهمه فرهاد مشيري: إن مهاجمه البلجيكي «زار طبيباً مشعوذاً في إفريقيا وبالنتيجة رفض اللاعب التمديد بسبب رسالة «فودوو» قبل رحيله صوب تشيلسي في 2018».

وقال مشيري حينها: «روبرت إيلستون المدير التنفيذي لإيفرتون كان شاهداً، جهزنا العقد وكان أفضل من عرض تشيلسي وكان هناك بعض الصحفيين خارج الغرفة ثم أثناء الاجتماع اتصل لوكاكو بوالدته وبعدها رفض التمديد وقال إنه يريد تطوير مسيرته ويريد ضماناً لرحيل ودي». وصدام إبراهيموفيتش ولوكاكو استمر بعد الديربي الأخير وقال لوكاكو لزلاتان «نسوي الشجار خارج الملعب»ليرد عليه السويدي:«حسناً، اتصل بوالدتك» ليرد عليه لوكاكو:«يريد الكلام عن الأمهات؟ ابن الـ«....»!». من جهته، أكد الفرنسي بول بوجبا نجم اليونايتد الذي كان زميلاً لكل من السويدي والبلجيكي في النادي الإنجليزي، أن زلاتان ليس عنصرياً على الإطلاق وما حدث مجرد تنافس على النجومية واللقب.