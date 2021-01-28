شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.4% بجلسة الخميس بضغوط هبوط 7 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسراً 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1457.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.05 مليون سهم بقيمة 1.03 مليون دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 25.27% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 9.97%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.67%، شركة زين البحرين بنسبة 1.72%، شركة ناس بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.24% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.39%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.68%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%.

كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.2%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.37% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.70%، فيما ارتفع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%.

في سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب القابضة، إطلاق منصة Investcorp Ipartners، وهي منصة استثمار تعتمد التكنولوجيا المالية الحديثة التي تمكن المستمرين من التصفح والتقييم والاستثمار في الشركات الخاصة والعقارات وعروض الاستثمار البديلة الأخرى الخاصة بإنفستكورب عبر الإنترنت، وسوف تدير منصة آي بارتنرز لإنفستكورب شركة منبثقة عن الشركة الأم اسمها انفستكورب للخدمات المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة إنوفست، تعيين فتحي محمد علي كرئيس الشئون القانونية لدى الشركة، وذلك اعتباراً من 28 يناير الجاري.