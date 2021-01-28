شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تدرس تطبيقات الجيل الخامس المستخدمة في العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دراسة آلية إتاحة الترددات المستخدمة في تجارب الجيل الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك نوعية التطبيقات المستخدمة في أحدث تقنيات شبكات المحمول، بالتعاون مع شركات المحمول العامة في مصر، وذلك بحسب مصدر مطلع.

وكان نك ريد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية، قد عرض خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، تجربة فودافون الناجحة في تقديم خدمات الجيل الخامس في جنوب إفريقيا، بعدما أتاحت الحكومة هناك الترددات مقابل الاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس في بعض المنشآت الخدمية والمناطق الصناعية، وتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لدراسة وتقييم التجربة وإمكانية تطبيقها في العاصمة الإدارية.

وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن هناك تطبيقات عديدة يمكنها الاستفادة من خدمات الجيل الخامس في العاصمة الإدارية الجديدة بسبب السرعة الكبيرة في نقل البيانات التي توفرها التقنية الحديثة، منها تطبيقات المدن الذكية أو إدارة النفايات أو إدارة الموانئ، ومازال جهاز تنظيم الاتصالات يدرس نوعية التطبيقات المستخدمة في الجيل الخامس، والترددات المستخدمة.

أوضح المصدر، أهمية استخدام الجيل الخامس في تطبيقات عديدة، قائلاً إن سرعة نقل البيانات التي توفرها ميزة الجيل الخامس يمكن استخدامها في تطبيقات صناعية مثل إدارة مصنع أو ميناء أو منشأة بالكامل تدار عبر الجيل الخامس بسبب سرعة الاتصال التي يوفرها بين مركز التحكم والآلات التي يديرها وفي الوقت نفسه عدم وجود بطئ في رد الفعل، أو قد يستخدم كذلك في تطبيقات صحية مثل إجراء عمليات جراحية يقوم بها أطباء عن بعد لمرضى في دول أخرى عبر روبوت يتم التحكم فيه.