شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تتوقع تسارع نمو الإيرادات بعد مبيعات قياسية لهاتف آيفون وقوة الطلب بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل تحقيق مبيعات وأرباح فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت، إذ دعمت هواتف آيفون الجديدة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس إيرادات أجهزة الهاتف ودفعتها إلى مستوى قياسي جديد وأدت إلى زيادة المبيعات في الصين 57 بالمئة.

وشحنت أبل هواتف آيفون 12 بعد أسابيع من الموعد المعتاد، لكن وفرة الطرز وهيئتها الجديدة استفادت من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين.

كما سجلت الشركة مبيعات فصلية قوية لحاسبات ماك المحمولة وأجهزة آيباد اللوحية بدفع من العمل والدراسة واللعب من المنزل خلال فترة جائحة كورونا.

وارتفعت إيرادات أبل في الربع المنتهي في 26 ديسمبر 21 بالمئة إلى 111.44 مليار دولار. وزادت ربحية السهم إلى 1.68 دولار من 1.25 دولار لتتجاوز بذلك أهداف وول ستريت بحسب بيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وسجلت مبيعات هواتف آيفون 65.60 مليار دولار وتجاوزت رقما قياسيا حققته قبل ثلاثة أعوام.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل خلال مقابلة مع رويترز إن الشركة لديها الآن قاعدة نشطة من 1.65 مليار جهاز مقارنة مع 1.5 مليار قبل عام.

وأضاف أن أبل أصبح لديها الآن قاعدة تشمل ما يربو على مليار هاتف آيفون لتسجل ارتفاعا مقارنة مع 900 مليون هاتف في أحدث إفصاح للشركة في 2019.

وكانت الصين سوقا قوية لهواتف آيفون حيث زادت المبيعات الكلية بها 57 بالمئة إلى 21.31 مليار دولار.