شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تمويل واستثمار: الإمارات شريك اقتصادى واستراتيجى كبير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة أن العلاقات بين مصر والإمارات علاقات جيدة للغاية وخاصة فى السنوات الأخيرة وتمثل الإمارات شريك اقتصادي واستراتيجي كبير لمصر.

وأطلقت مصر ودولة الإمارات العربية منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مناصفة عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة القابضة وصندوق مصر السيادي لتعظيم حجم المصالح المتبادلة بين الاقتصاد المصري والإماراتي.

وأشار إبراهيم إلى نجاح الاستمارات الإماراتية فى مصر، وخاصة بعد قيام القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين الإماراتين ساهم فى تشجيع فى ضخ المزيد من الاستثمارات الإماراتية فى السوق المصرى والتى تقدر بحوالى 5.8 مليار دولار.

وأكد إبراهيم لـ"الخليج 365" أن إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والإمارات، نتيجة لفرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرى والتى تحقق عوائد مرتفعه مقارنة بالأسواق الأخرى، وخاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى .

وتوقع استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة ،ان تساهم المنصة فى زيادة حجم الاستثمار الاجنبى والعربى وسيفتح المجال امام استثمارات جديده على السوق المصرى نتيجة للتكنولوجيا التى تمتلكها دولة الامارات متوقعا زياده حجم استمارات المنصه خلال الفترة القادمة .

وأكد إبراهيم أن ضخ استثمارات أجنبية جديدة في الاقتصاد المصري سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج مما يؤدى الى انخفاض الأسعار وزيادة حجم الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل.

ويذكر أن الاستثمارالإماراتي المباشر في مصر يقدر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا أكثر من 700 شركة، في حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار

وشهدت صادرات مصر إلى الإمارات ارتفاعا ملحو ظا بنحو 86.4 % منذ 2015، وحتى 2019؛ إذ سجلت ارتفاعا من 1.11 مليار دولار إلى 2.07 مليار دولار، كما سجلت الواردات المصرية من الإمارات ارتفاعا أيضا ولكن بنسبة أقل تبلغ 19.4 % فقط من 1.49 مليار دولار خلال 2015 حتى 1.78 مليار دولار في العام الماضي،

وعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة»(ADQ)، وفريق الإدارة العليا في الشركة، وذلك لمتابعة أعمال منصة الاستثمارالمشتركة التي تم إطلاقها بين مصر والإمارات وحضرالاجتماع أيمن سليمان، المديرالتنفيذي لصندوق مصرالسيادي.

وتضمن الاجتماع متابعة خطوات العمل والشراكة بين صندوق مصر السيادي، والجانب الإماراتي في عدد من المشروعات، وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية وتعظيم العوائد من الأصول المطروحة للاستثمار، وبحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية للمشروعات الحالية في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية وقطاع النقل. كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسات الخاصة بجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المشروعات المشتركة.