شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 28-1-2021 استقرارا فى السوق المحلى وذلك حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر الأسمنت تراوح بين 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن معدل الطلب على الحديد منخفض نسبيا خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يرتفع معدل الطلب تدريجيا خلال شهر مارس وذلك بعد حصول المباني بالمحافظات على التراخيص اللازمة من أجل البناء بعد الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة.