شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل بضغوط هبوط 149 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 28.88 نقطة ليصل إلى مستوى 8755.24 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% خاسراً 154.37 نقطة ليصل إلى مستوى 26154.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 51.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال.

هبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.79%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والبنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، فيما ارتقع قطاع النقل بنسبة 0.53%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وقفز 37 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سيسكو" بنسبة 4.12%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 3.73%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 3.25%، فيما تراجع 149 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 1.92%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 1.86%، ثم سهم "الأهلي" بنسبة 1.60%، فيما تصدر سهم "باعظيم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 153.1 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، استيفاء جميع الشروط المتعلقة بإبرام اتفاقية لشراء كامل حصص الملاك في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة، وذلك مقابل 946 ألف ريال سعودي، وتشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة وتقديم البائعين إقرارات ومستندات إضافية للمشتري، وبالتالي، انتقلت ملكية كامل الحصص في شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة إلى الشركة الوطنية للتربية والتعليم و تم تعديل عقد التأسيس لشركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة.

في سياق آخر أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس، وتم تكليف عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (العضو المفوض) للقيام بمهام منصب الرئيس التنفيذي للشركة بشكل مؤقت لحين شغل هذا المنصب.