شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سابك": كثفنا تحولنا الرقمي قبل جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" يوسف البنيان، أن لدى الشركة استراتيجية واضحة جدا للتواصل المؤسسي عبر منصات التواصل الرقمية، التي ستمكننا من أن نكون في وضع تنافسي.

وأكد أن الشركة لديها بنية رقمية شاملة ونظرنا لأهمية الثورة الصناعة الرابعة، والذكاء الاصطناعي، أو أي وسيلة أخرى سيكون لها أثر على أدائها.

وأشار البنيان إلى أن سابك قامت "وخلال الجائحة بعقد أكثر من 8 آلاف لقاءات تنفيذية على منصاتنا العالمية، لكن السؤال المطروح هو ما الذي يلي ذلك من تطور أو تحديات، ولقد أخذنا أمور التحول الرقمي والعوامل المحفزة له بجدية، وقمنا بمراجعة أدائنا في هذا المضمار، وقمنا بتعزيز مدخلات الرقمنة"، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن الشركة كثفت اعتمادها لمفاهيم التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة مسؤول شركة سابك السعودية بثاني جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

يشار إلى ان شركة الصناعات الأساسية "سابك" قامت مؤخرا، بتعيين شركة الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة.