شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال تكشف عن قطاعات سعودية مرشحة للاستفادة من الخطة الجديدة للصندوق السيادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، أن شركات سوق الأسهم السعودية، ستستفيد من القطاعات الجديدة المستحدثة من خطط صندوق الاستثمارات العامة.

واعتبر أن هذه الاستفادة تتضح من التفاؤل، في صناعات البتروكيماويات والصناعات العسكرية، إلى جانب المشاريع العقارية، التي تدعم النمو في قطاعات الإنشاءات والأسمنت، وغيرها من القطاعات ذات الصلة بمشاريع رؤية 2030 مثل قطاعات اللوجستيات والسياحة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى إنجازات صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الأربعة الماضية، والأثر المحقق على الاقتصاد المحلي.

واعتبر أن تجديد الالتزام من الصندوق بمواصلة العمل على دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وضح 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد، هو أمر مهم لمعنويات المستثمرين بسوق الأسهم السعودية.

ومؤخرا، كشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.