شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الناصر: التطور التقني مكن "أرامكو" من السيطرة على مجريات العمل بالحقول النفطية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن لدى الشركة "أعلى موثوقية إنتاج، وأقل نسبة انبعاثات كربونية في العالم".

وأضاف أن التطور التقني، يجعل من أرامكو مسيطرة على كثير من جوانب العمل في الحقول النفطية، ولدينا بيانات وتحليل دقيق لها، يرفع من موثوقية العمل، إلى جانب استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، في عمليات ترفع من المحافظة على البيئة، وتقلل من تكلفة ذلك، بحسب موقع العربية.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة المسؤول السعودي بثاني جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.