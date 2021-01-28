شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: لدى السعودية أكبر استثمارات الرقمنة بالشرق الأوسط عبر شراكة أرامكو وجوجل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، أن المملكة لديها أكبر استثمارات تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط عبر شراكة أرامكو وجوجل، مشيرا إلى أن المملكة تعد السابعة عالميا في تغطية الإنترنت ولديها مرتبة متقدمة في تغطية شبكات الجيل الخامس.

وأضاف أن المملكة ضخت المليارات في الاستثمارات الرقمية قبل وخلال جائحة كورونا، والتي انعكست على توسيع نطاق تغطية الإنترنت، وتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس إلى مستويات متقدمة، إلى جانب خلق فرص للشركات وللشباب السعودي في مختلف مجالات الرقمنة، بحسب موقع قناة العربية.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة الوزير السعودي بثاني جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتلت في سبتمبر الماضي المركز الأول في قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، الذي يستند على تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي.

ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجري، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات.