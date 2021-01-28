شكرا لقرائتكم خبر عن الرميان: الحكومة السعودية تفكر اليوم باستحداث مشروعات جديدة تؤثر إيجابيا على الناتج المحلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إنه وبعد إطلاق استراتيجية الصندوق منذ ثلاثة أيام، والتي تضمنت الإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج تحقيق رؤية السعودية 2030 سيتبعها مرحلة جديدة تتمثل في أننا نريد الاستثمار في مشروعات جديدة، يكون لها أثر في نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة.

وأوضح أن تلك المشروعات الجديدة تستهدف خلق فرص الاستثمار وفرص العمل، وهذا الرابط بين الأسواق، وبين الأثر الناشئ من استراتيجية الصندوق، بحسب موقع قناة العربية.

وكشف أن الصندوق يراقب عن كثب تطورات قطاع التكنولوجيا سواء في السوق الأولية أو الثانوية"، موضحاً أن "العديد من المشرعين دوليا أبدوا تخوفهم من الدور الهائل لشركات التكنولوجيا.

وأكد أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية، وأنها غيّرت مفاهيم الاقتصاد في العالم.

وقال محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، في تصريحات منذ أيام، إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، وأنه سيقوم باستثمار نحو تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، موضحا رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق مطلع الأسبوع على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.