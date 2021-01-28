شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستأنف الهبوط التصحيحي– تحليل - 28-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين الضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لموجه تصحيحية هابطة واستقراره حول 1060.00, نذكر بان السيناريو التصحيحي الهابط سيبقى قائم بثبات المقاومة الممتدة نحو 1150.00 بالإضافة إلى تشكيل مستوى 1110.00 لحاجز إضافي لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف الإضافية والتي تتمركز حول 1025.00 و 975.00 على التوالي.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع يدعم الترجيح الهابط بتقديمه لعزم سلبي جديد وليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1080.00 و 1025.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط