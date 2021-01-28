الذهب يتراجع مع تحول جاذبية الملاذ الآمن إلى الدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ أقبل المستثمرون على الدولار بحثا عن الأمان بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية، فيما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1835.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 18 يناير كانون الثاني عند 1830.80 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1834.30 دولار للأوقية.

وقال المركزي الأمريكي إن وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي الأمريكي والتوظيف تباطأت في الشهور الماضية، لكنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي ومشتريات السندات الشهرية دون تغيير.

كما تأثر الذهب سلبا بإرجاء اتفاق تحفيز للتخفيف من تداعيات كورونا يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار حيث لم يحصل على موافقة من الجمهوريين بسبب مخاوف متعلقة بقيمته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.81 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2298.23 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر كانون الأول عند 2289.38 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.