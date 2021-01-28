شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لشروط السفر من «طيران الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكدت «طيران الإمارات»، ضرورة التزام القادمين المسافرين إلى دبي بالمتطلبات الجديدة للدخول، مشيرة إلى أنه اعتباراً من 31 يناير 2021، ينبغي على جميع الركاب، باستثناء المواطنين الإماراتيين، إظهار فحص PCR سلبي قبل الصعود إلى الطائرة.

وقالت الناقلة في تحديث جديد لها: اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني 2021، يجب أن يحمل جميع الركاب الذين يصلون إلى دبي من أي نقطة مغادرة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، شهادة اختبار PCR سلبية، ويجب إجراء الاختبار قبل 72 ساعة على الأقل من موعد المغادرة.

وأضافت: يُعفى مواطني دولة الإمارات من الفحص المسبق، ولكن سيُطلب منهم إجراء اختبار PCR عند الوصول إلى مطار دبي.

وأكدت أنه سيُطلب من المسافرين الذين يصلون إلى دبي من دول معينة إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي.

وأوضحت أنه يجب على الركاب الذين يمرون عبر دبي، التأكد من امتثالهم لمتطلبات الدخول في الوجهة النهائية لهم.