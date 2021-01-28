شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استئناف رحلات الركاب بين دبي وقطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استأنفت «فلاي دبي» و«الخطوط الجوية القطرية» رحلاتهما بين مطاري دبي الدولي والدوحة خلال الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بعد الإعلان عن عودة الرحلات بين دولة الإمارات وقطر. وقالت «مطارات دبي»: إن الرحلات بين دبي وقطر، عادت هذا الأسبوع، مع بدء تشغيل رحلات فلاي دبي والخطوط الجوية القطرية. وأضافت المؤسسة: أن كل ناقلة من الناقلتين تشغل رحلتين يوميتين بين مطار دبي الدولي والدوحة. وأكدت «مطارات دبي» أن قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 لا تزال مفروضة، مشيرة إلى ضرورة مراجعة شركات الطيران قبل السفر للتأكد من المتطلبات. وأعلنت «فلاي دبي» في وقت سابق، أنها ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتباراً من 26 يناير 2021. من جانبها، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستشغل رحلتين يومياً إلى دبي اعتباراً من 27 يناير 2021.